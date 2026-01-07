Sarà Sabrina Ferilli ad aprire il nuovo anno su Mediaset con la fiction A testa alta - Il coraggio di una donna, in onda mercoledì 7 gennaio 2026 su Canale 5. L?attrice. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Sabrina Ferilli, la dieta e gli allenamenti, la maternità e l?amicizia con Maria De Filippi: «Non riesco a dirle di no, nessuno ha questo potere su di me»