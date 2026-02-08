La consigliera FdI di Calenzano oltre il surreale | Perché fare un gemellaggio con gli storpi in Palestina? Meglio con l’Austria sono ricchia

La consigliera di Fratelli d’Italia di Calenzano ha fatto una dichiarazione che ha suscitato scalpore. Ha chiesto perché il Comune dovrebbe stringere un gemellaggio con le persone in Palestina, definendole “storpi” e “ridotte male”. Invece, ha suggerito di puntare sull’Austria, perché, a suo dire, sono “ricchi”. La sua frase ha sollevato molte polemiche e ha acceso un dibattito sulla sensibilità delle parole utilizzate.

“Perché noi dobbiamo andare da quelli poveretti, quelli storpi, tutti ridotti male, senza casa, senza nulla, non riconosciuti?”. Gli storpi e i “ridotti male” sarebbero gli abitanti palestinesi di Jenin in Cisgiordania. A definirli così è la consigliera di Fratelli d’Italia a Calenzano, in provincia di Firenze, Monica Castro. E lo ha fatto non al bar, ma nell’aula del consiglio comunale il 29 gennaio, in una seduta in cui si discuteva, tra le altre cose, del gemelaggio con la città palestinese. L’intervento, trasmesso nella diretta streaming del Comune, ha cominciato a circolare in questi giorni su Twitter. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La consigliera FdI di Calenzano oltre il surreale: “Perché fare un gemellaggio con gli storpi in Palestina? Meglio con l’Austria, sono ricchia” Approfondimenti su Calenzano Palestina “Perché un gemellaggio con gli storpi in Palestina? Meglio l’Austria”: parole shock della consigliera Fdi Durante una riunione del consiglio comunale di Calenzano, l'assessora di Fratelli d'Italia Monica Castro ha fatto affermazioni molto dure. Consigliera di FdI a Ancona dice che i femminicidi non esistono: “Sono omicidi come gli altri” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Calenzano Palestina Argomenti discussi: Consiglio regionale, seduta di insediamento: conclusi i lavori; Ironizza su agenti aggrediti a Torino, Fdi contro consigliera comunale; La giunta trema dopo la guerriglia. Mozione di Fdi: Cacciate l’assessore che sta con Aska; Ambulanti in città, il canone mercatale per ora rimane così com’è. ARPAT nomina la nuova Consigliera di FiduciaNominata, a gennaio 2026, la nuova Consigliera di fiducia, figura esterna indipendente chiamata a prevenire e gestire situazioni di mobbing, discriminazione, disagio lavorativo e molestie e violenze s ... arpat.toscana.it Consigliere regionale della Campania respinge le accuse di corruzioneHa respinto ogni addebito il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, sentito oggi dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Daniela Vecchiarelli, in ordine alla richiesta di a ... ansa.it Nuovo ospedale di Carpi, Arletti (FdI): “Da Ausl affermazioni preoccupanti su radioterapia” "Agli investimenti sulla struttura devono seguire interventi tempestivi" afferma la consigliera regionale... facebook Ironizza su agenti aggrediti a Torino, Fdi contro consigliera comunale. Ravello: "Vergogna a Rivalta, Gaudiano si dimetta" #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.