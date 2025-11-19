Consigliera di FdI a Ancona dice che i femminicidi non esistono | Sono omicidi come gli altri

Maria Grazia De Angelis, consigliera comunale di Fratelli d'Italia ad Ancona, ha detto in Consiglio che "quelli che voi chiamate femminicidi sono soltanto omicidi, perché per me maschi e femmine sono uguali". Anche il sindaco di centrodestra Silvetti l'ha contraddetta: "Anche lei sa che il femminicidio è una fattispecie di reato". Introdotta, peraltro, proprio dal governo Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

