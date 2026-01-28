Il Carnevale parte da Noha | la grande sfilata inaugurale apre la stagione dei carri

Noha apre ufficialmente il Carnevale nel Salento. Domenica 1 febbraio, la frazione organizza la grande sfilata che dà il via ai festeggiamenti più colorati dell’anno. Molti cittadini e visitatori si radunano per vedere i carri, le maschere e ascoltare la musica che riempie le strade. La festa si svolge all’aperto e promette di essere un momento di allegria e tradizione per tutta la comunità.

NOHA – Sarà Noha a dare ufficialmente il via ai festeggiamenti del periodo più colorato dell’anno. Domenica 1 febbraio, la frazione avrà l’onore di inaugurare la stagione delle sfilate nel Salento, trasformandosi nel primo grande palcoscenico a cielo aperto del territorio tra maschere, musica e creatività.L’organizzazione dell’evento è firmata dall’Associazione "Nove e Tre Quarti", che ha allestito uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico di ogni età. Protagonisti assoluti della manifestazione saranno i 6 carri allegorici e i 5 gruppi mascherati, pronti a sfilare per le vie del centro portando in scena l’ironia e l’arte tipica della cartapesta.🔗 Leggi su Lecceprima.it

