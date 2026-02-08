La biblioteca di Treglio chiama a raccolta i cittadini per diventare più accogliente | il sondaggio online
La biblioteca di Treglio invita i cittadini a partecipare a un sondaggio online per migliorare i servizi e rendere gli spazi più invitanti. L’amministrazione comunale vuole ascoltare le opinioni di chi la frequenta e capire cosa si può fare per renderla più interessante e funzionale. La chiamata è rivolta a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità nel processo di rinnovamento.
Il Comune di Treglio chiama a raccolta i cittadini per rinnovare la biblioteca comunale, renderla più accogliente e interessante. Lo fa con un sondaggio online, in cui chiede ai residenti di raccontare i propri gusti letterari, cosa vorrebbero trovare in biblioteca e quali suggerimenti abbiano.🔗 Leggi su Chietitoday.it
