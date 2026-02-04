Tare tiene gli occhi puntati su Kostic. Il giocatore resta la priorità per l’estate e il club rossonero si prepara a fare un nuovo tentativo per portarlo a Milano. Dopo il mercato invernale, il Milan non ha abbandonato l’idea e sta già pianificando i prossimi passi per assicurarsi l’attaccante.

Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo stipendio faraonico: tutto sul nuovo contratto con la Juve e quando arriverà l’ufficialità Calciomercato Serie A: quante occasioni a parametro zero per l’estate. Tutti i nomi che potrebbero sbarcare in Italia ma non solo.Ultimissime Roma, il dilemma di Gasperini: tra ambizione Champions e linea verde. I piani dei Friedkin evidenziati dal mercato Atalanta, Palladino raccontato da Chiarenza: «Non credevo che si buttasse nel mondo del calcio di nuovo in questa veste. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto

Approfondimenti su Mercato Milan

Bernabè Juve: per il futuro il centrocampista del Parma rappresenta uno degli obiettivi principali di Comolli, che valuta attentamente le possibilità di ingaggio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

RICOSTRUIAMO IL MILAN DI ALLEGRI PER VINCERE LO SCUDETTO!! - GENNAIO 2026

Ultime notizie su Mercato Milan

Argomenti discussi: Igli Tare spiega perché è saltata la trattativa per Mateta; Tare e la verità su Mateta al Milan: Riscontrato un problema, per il futuro vedremo...; Milan, Tare: Mateta? Problema nelle visite, in futuro si vedrà. Su Maignan; Il Milan batte l’Inter nel derby di mercato: il pupillo di Tare rinforzo per giugno, la richiesta di Allegri al d.s.

Il Milan rinnova il contratto di Maignan e Tare è fiducioso per la partita contro il BolognaMilan, l’evoluzione della squadra tra mercato, infortuni e rinnovi: il DS Igli Tare svela le strategie del club rossonero e le sue decisioni. Nel pre partita di Bologna-Milan, il direttore sportivo de ... notiziemilan.it

Bologna-Milan, Tare svela tutto: il retroscena su Maignan e la frase a sorpresa su Mateta!Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio di Bologna-Milan, svelando un retroscena su Maignan e su Mateta ... spaziomilan.it

Retroscena Milan: tensione tra il club e l'entourage di Nkunku dopo il mercato! https://www.milannews24.com/mercato-milan-moretto-nkunku-parole/ #Milan #Nkunku #Calciomercato #Allegri #Moretto - facebook.com facebook

#Milan, un mercato senza opportunità: ecco perché non è arrivato il difensore centrale che Allegri aspettava calciomercato.com/liste/milan-un… x.com