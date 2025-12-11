’Le forme dell’acqua’ sei artisti in mostra fino all’Epifania

Nelle suggestive sale del Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna, è stata inaugurata la mostra ’Le forme dell’acqua’, che vede protagonisti sei artisti. L’esposizione, aperta fino all’Epifania, esplora attraverso diverse interpretazioni artistiche il tema dell’acqua, simbolo di vita, trasformazione e purezza.

E' stata inaugurata, nelle antiche sale del quattrocentesco Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna la mostra dal titolo 'Le forme dell'acqua'. "L'acqua, con le sue metamorfosi, è al centro della mostra collettiva, curata da Francesca Caldari, per la rassegna "Bagno d'Arte" – dice l'amministrazione comunale di Bagno di Romagna – Sei artisti: Loris Bianchi, Ignazio Fresu, Marina Ori, Fiorenzo Montalti, Barbara Pratesi e Monica Serafini, interpretano questo elemento essenziale nella sua dimensione fisica, simbolica e poetica. Dipinti, sculture, installazioni e fotografie - spiega poi l'amministrazione - dialogano tra loro per raccontare l'acqua come origine, nutrimento, movimento e riflesso del nostro tempo.

