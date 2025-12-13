Omaggio a Vico - Le forme il colore l’emozione mostra inedita a Caprino

Dal 13 dicembre al 6 gennaio, Caprino Veronese ospita “Omaggio a Vico - Le forme, il colore, l’emozione”, una mostra inedita dedicata a Giancarlo Dotti. Un’esposizione che celebra l’artista e il suo talento, attraverso opere e installazioni che esplorano le sue emozioni, il suo stile e la sua visione artistica.

Dal 13 dicembre al 6 gennaio, Caprino Veronese ospita "Omaggio a Vico - Le forme, il colore, l'emozione", una mostra inedita dedicata a Giancarlo Dotti, scomparso prematuramente nel 2020. Medico, artista e instancabile promotore culturale, Dotti, conosciuto affettuosamente dagli amici come "Vico".

