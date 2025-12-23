Non solo Tav tutti i vestiti di Askatasuna

Il centro sociale Askatasuna ha sempre sostenuto cause come l’antifascismo, il movimento No Tav e i diritti civili. La sua storia comprende anche posizioni pro-curdi, pro-Cospito e altre battaglie sociali. Con il cambiamento politico e l’arrivo della Meloni al governo, si apre un nuovo capitolo, ma l’impegno per le questioni sociali e i valori di Askatasuna rimangono al centro del suo operato.

Il centro sociale Askatasuna è stato antifascista, No Global, Pro pal primo tempo, No Tav, pro curdi, pro Cospito, ancora Pro pal, No giornalisti e No Meloni: perché ora c'è la Meloni. Il rituale prevede una biomeccanica dello scontro con qualsiasi tema come pretesto. Da trent'anni. 1996 Occupano uno stabile a Torino. Il patto fondativo non prevede terzomondismo salottiero: Askatasuna nasce come avamposto fisico dell'antagonismo cittadino, e privilegia il conflitto reale a quello simbolico. 1999 La prima legittimazione muscolare è sul lavoro: Torino ricorda quel Primo Maggio coi suoi 110 rinviati a giudizio per lesioni e devastazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Non solo Tav, tutti i vestiti di Askatasuna Leggi anche: No Tav, Bologna, l’assalto a La Stampa: l'escalation violenta di Askatasuna Leggi anche: "Sarà dura per loro". Askatasuna si prepara alla piazza e guarda ai No Tav Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Askatasuna, sgombero dopo 30 anni: da guerriglia no tav al raid a la Stampa. Non solo Tav, tutti i vestiti di Askatasuna - Il centro sociale Askatasuna è stato antifascista, No Global, Pro pal primo tempo, No Tav, pro curdi, pro Cospito, ancora Pro pal, No giornalisti e No Meloni: perché ora c'è la Meloni. msn.com

Askatasuna, dalla Tav alla Palestina: i 30 anni “contro” del centro sociale tra lotte e illegalità - L’edificio è stato occupato nel 1996, il suo nome in basco significa “libertà”. torino.repubblica.it

Corteo di Askatasuna. È guerriglia a Torino. Undici poliziotti feriti - La manifestazione dopo lo sgombero: "Prossimo appuntamento a Capodanno". msn.com

VESTITI BABBO NATALE PER TUTTI NEONATI BAMBINI ED ADULTI MELAVERDE VIA PICENO APRUTINA N.37 ASCOLI PICENO 0736 392766 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.