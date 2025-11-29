No Tav Bologna l’assalto a La Stampa | l' escalation violenta di Askatasuna

Ilgiornale.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli antagonisti alzano il tiro e sembra iniziata una escalation senza possibilità di ritorno. Dopo le violenze contro le forze dell'ordine sono iniziate quelle contro i giornalisti e i primi a farne le spese sono stati i colleghi de La Stampa. Ieri, un centinaio di antagonisti hanno fatto irruzione nella redazione torinese del quotidiano durante lo sciopero dei giornalisti. Hanno imbrattato le pareti, rovesciato carte e documenti, intimorito i presenti, non prima di aver riversato chili di letame davanti all'ingresso. Il Viminale ha già avviato le indagini per verificare come siano andate le cose e per capire come sia stata possibile l'irruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

no tav bologna l8217assalto a la stampa l escalation violenta di askatasuna

© Ilgiornale.it - No Tav, Bologna, l’assalto a La Stampa: l'escalation violenta di Askatasuna

Altri contenuti sullo stesso argomento

no tav bologna l8217assaltoNo Tav, Bologna, l’assalto a La Stampa: l'escalation violenta di Askatasuna - È il centro sociale più noto di Torino ad aver assaltato la redazione durante la manifestazione, eppure il Comune ha avviato le pratiche per renderlo bene comune ... Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: No Tav Bologna L8217assalto