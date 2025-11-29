No Tav Bologna l’assalto a La Stampa | l' escalation violenta di Askatasuna

Gli antagonisti alzano il tiro e sembra iniziata una escalation senza possibilità di ritorno. Dopo le violenze contro le forze dell'ordine sono iniziate quelle contro i giornalisti e i primi a farne le spese sono stati i colleghi de La Stampa. Ieri, un centinaio di antagonisti hanno fatto irruzione nella redazione torinese del quotidiano durante lo sciopero dei giornalisti. Hanno imbrattato le pareti, rovesciato carte e documenti, intimorito i presenti, non prima di aver riversato chili di letame davanti all'ingresso. Il Viminale ha già avviato le indagini per verificare come siano andate le cose e per capire come sia stata possibile l'irruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

