kate middleton il messaggio nascosto per william e i figli per il nuovo inizio

Kate Middleton ha deciso di pubblicare un video dopo il loro trasferimento a Forest Lodge, la loro casa definitiva, situata all’interno del Great Park di Windsor. La Principessa del Galles ha condiviso con i sudditi alcune considerazioni sull’autunno, stagione di “riflessione”, incoraggiando ad “abbracciare la bellezza che si trova nel cambiamento”. Parole che rispecchiano certamente questo momento di trasformazione per la Famiglia Reale, ma che avrebbero anche un significato nascosto per William e i figli George, Charlotte e Louis. Kate Middleton, il nuovo video sull’autunno e il cambiamento. È tempo di grandi cambiamenti per Kate Middleton e la sua famiglia: i Principi del Galles hanno infatti lasciato Adelaide Cottage per trasferirsi definitivamente a Forest Lodge, dove rimarranno anche quando saliranno al trono. 🔗 Leggi su Dilei.it

