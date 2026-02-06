Kate Middleton che aggiunge al suo scrigno un nuovo gioiello sentimentale | un cuore che la lega a William
La principessa di Galles ha fatto parlare di sé durante un incontro con Sarah Mullally, l’arcivescova di Canterbury. Per l’occasione, Kate ha indossato un abito color cioccolato e una collana che non aveva mai mostrato prima. Un dettaglio che sembra voler sottolineare un nuovo legame sentimentale con William.
Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Il principe William e sua moglie hanno fatto visita a colei che è stata disegnata la prima donna a ricoprire l'incarico da quando 1400 anni fa è stato creato tale ruolo. La stretta di mano e le foto ufficiali richiedevano uno stile formale declinato da Kate Middleton con una combinazione classica composta da un cappotto e un abito, entrambi i capi nuovi di zecca. Per il soprabito la reale si è rivolta a Catherine Walker commissionando una variante in marrone di un cappotto che possiede simile in nero e in blu navy mentre il vestito con gonna ampia jacquard a sassolini marrone è etichettato Edeline Lee, un brand London-based che aveva scoperto nel 2022. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
