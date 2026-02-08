Kate Middleton si scaglia contro Andrea dopo la diffusione di nuove foto legate a Jeffrey Epstein. La duchessa di Cambridge è visibilmente schifata e ha già fatto capire che non tollererà più comportamenti ambigui. La famiglia reale si trova al centro di una nuova bufera, mentre l’ex principe Andrea rischia di perdere ancora più credibilità.

I nuovi file di Jeffrey Epstein pubblicati in questi giorni rischiano di travolgere la famiglia reale inglese, aggravando la posizione dell’ex principe Andrea, fratello di Re Carlo III. Una situazione delicata che avrebbe turbato non poco Kate Middleton e William, tanto da causare una reazione piuttosto forte. Kate Middleton contro Andrea. Nelle ultime settimane la posizione di Andrea, l’ormai ex principe e fratello di Carlo III, si è aggravata ulteriormente. Fra i file di Epstein, resi pubblici dal governo americano, sono emerse foto che raccontano, ancora una volta, la sua partecipazione a party con ragazze minorenni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton contro Andrea per le foto di Epstein: “Schifata, ecco cosa farà”

Approfondimenti su Jeffrey Epstein

Nel 2026, la principessa Kate e il principe William annunciano un viaggio in Scozia, con tappe a Stirling e Falkirk.

Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici oltre 3 milioni di pagine di documenti sul caso Epstein.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein

Argomenti discussi: Kate Middleton, infuriata con Andrea: la strategia dell’ex Principe per aggirare l’esilio; Kate Middleton furiosa con il principe Andrea: cosa sta succedendo; L'ormai ex Principe Andrea avrebbe inviato delle foto delle figlie Beatrice ed Eugenie a Epstein; Kate Middleton furiosa, Re Carlo III teme il ritorno di Andrea: Occhi e orecchie a Palazzo.

Kate Middleton, infuriata con Andrea: la strategia dell’ex Principe per aggirare l’esilioCi si aspettava un allontanamento silenzioso, ma così non è stato: ora il rischio per Kate e William è davvero enorme ... dilei.it

Kate Middleton in Scozia: dopo aver provato (con successo) il curling, impara a tessere il tartanDa ieri in Scozia per una visita con William, Kate Middleton si è divertita a lavorare a un telaio. E ha battuto il marito in una partita di curling ... iodonna.it

Kate Middleton punta ancora sul look monocromatico e sceglie il marrone cioccolato per un impegno istituzionale a Londra: una nuance elegante, rigorosa e perfettamente in linea con le tendenze dell’inverno. facebook

I profumi reali della Principessa Kate Middleton e di Meghan Markle: idee regalo per San Valentino con "Una Traccia di Regalità" Il viaggio di una giovane donna dalla magnificenza dei palazzi reali europei alle vette dell'alta società newyorkese. #Italia x.com