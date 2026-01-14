Annunciato il viaggio in Scozia di Kate Middleton e del principe William | ecco cosa faranno e quando partono

Nel 2026, la principessa Kate e il principe William annunciano un viaggio in Scozia, con tappe a Stirling e Falkirk. L’obiettivo è approfondire le tradizioni locali e rafforzare i legami con la comunità scozzese. La visita, prevista a breve, rappresenta un momento importante nel loro impegno istituzionale, offrendo l’opportunità di conoscere più da vicino la cultura e le realtà di questa regione.

Il 2026 è appena iniziato, e la principessa Kate e il principe William hanno già in programma un viaggio significativo, visto che partiranno insieme per la Scozia per visitare Stirling e Falkirk e valorizzare le tradizioni uniche della tradizione scozzese. Kate e William in Scozia, tra curling su ghiaccio e artigianato. La coppia, conosciuta in Scozia come duca e duchessa di Rothesay e Lord e Lady delle Isole, partirà il 20 gennaio, e la prima tappa della visita sarà la National Curling Academy di Stirling, dove incontreranno la squadra britannica e la squadra paralimpica di curling britannica, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Amica.it

