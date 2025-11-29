Karate | grande Italia ai Mondiali! Gli azzurri conquistano tante finali da medaglia

E’ un sabato ricco di soddisfazioni quello che l’Italia ha vissuto ai Mondiali 2025 di karate, in corso di svolgimento al Cairo. Sui tatami egiziani infatti, la squadra azzurra si è esaltata arrivando alla fine a ottenere ben 5 possibilità da medaglia, in vista della giornata di domani. Nel kata il talento di Alessio Ghinami illumina la scena: il classe 2002 si giocherà l’oro maschile contro il giapponese Kakeru Nishiyama, al termine di un torneo che l’ha visto superare nei quarti lo slovacco Roman Hrcka, con lo score di 43.0 a 41.5, e in semifinale il forte statunitense Ariel Torres Gutierrez, battuto di strettissima misura 43. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate: grande Italia ai Mondiali! Gli azzurri conquistano tante finali da medaglia

