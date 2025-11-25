Mondiali di Karate 2025 l’Italia è pronta | tutti gli azzurri in gara e dove seguire le finali in TV
L’Italia del karate è pronta a scendere sul tatami mondiale. Da giovedì 27 a domenica 30 novembre, al Cairo, si disputano i Campionati Mondiali Senior di Karate e Parakarate 2025, una delle edizioni più attese degli ultimi anni.Quella egiziana sarà infatti la prima rassegna disputata con il nuovo. 🔗 Leggi su Today.it
