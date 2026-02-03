Da Roma a Limassol | al via gli Europei Giovanili di Karate 2026
Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, Limassol ospita la 53esima edizione degli Europei Giovanili di Karate. Centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Europa si sfidano sul tatami per conquistare il titolo continentale. L’evento, che si svolge in un padiglione dedicato, richiama l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, pronti a vedere le future promesse di questa disciplina.
Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio a Limassol si terrà la 53esima Campionati Europei Giovanili di Karate 2026. L’Italia, che nella passata edizione vinse 6 titoli e 14 medaglie complessive, parteciperò alla rassegna continentale con 48 atleti, più di qualsiasi altra nazionale. Il punto di.🔗 Leggi su Romatoday.it
