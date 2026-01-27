Nuovo processo per Omar Favaro 25 anni dopo il delitto di Novi Ligure | accusato di maltrattamenti all'ex moglie
Dopo oltre 25 anni, si apre un nuovo capitolo nel processo a Omar Favaro, accusato di maltrattamenti all’ex moglie. L’uomo, coinvolto nel delitto di Novi Ligure nel 2001, ora si trova a confrontarsi con accuse legate a comportamenti violenti nei confronti di una persona con cui aveva un legame. La vicenda evidenzia come le questioni giudiziarie possano evolversi nel tempo, portando a nuovi sviluppi e approfondimenti.
L'uomo che nel febbraio 2001, quando era un ragazzino, uccise la madre e il fratellino della fidanzata di allora Erika De Nardo, dovrà rispondere dei maltrattamenti all'ex moglie. Il processo, con rito ordinario, inizierà il 19 marzo.🔗 Leggi su Fanpage.it
