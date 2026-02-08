Kenan Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2030. Il giocatore ha confermato il suo affetto per il club in conferenza stampa, mentre il CEO Damien Comolli ha annunciato ufficialmente il prolungamento. Anche Spalletti ha preso la parola, rafforzando l’intesa tra il club e il talento tedesco.

Yildiz “Amo la Juve” Kenan Yildiz ha prolungato il suo legame con la Juventus fino al 2030. L’annuncio è arrivato direttamente in conferenza stampa dalla voce del CEO del Club Damien Comolli, seguito poi dalle parole del numero 10 bianconero e del tecnico Luciano Spalletti. Di seguito le parole riportate L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Yildiz commenta il rinnovo “Amo la Juve”

Approfondimenti su Juventus Yildiz

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa prima della partita contro la Lazio e non nasconde le preoccupazioni.

La Juventus si avvicina a blindare Kenan Yildiz.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Is JUVENTUS Dragging Its Feet on Yildiz Contract Renewal

Ultime notizie su Juventus Yildiz

Argomenti discussi: Kenan Yildiz rinnova con la Juventus fino al 2030; Comolli: Yildiz è una stella, non sarà l'unico passo per riportare la Juve al successo; Juventus, è ufficiale: Yildiz rinnova fino al 2030; La Juventus recupera Yildiz: va in panchina contro l'Atalanta.

VIDEO - Spalletti commenta il rinnovo di Yildiz: Bellissimo pensare di averlo alla Juventus per più anni possibiliIl rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030 trova ampio consenso da parte di Luciano Spalletti: Giorno importante per il futuro della Juventus, significativo sulle intenzioni del club. goal.com

Rinnovo Yildiz, il comunicato della JuventusRinnovo Yildiz e la Juventus continua: il numero 10 classe 2005 ha firmato l’accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030 Il vero botto di mercato della Juventus esplode a sessio ... juventusnews24.com

"Io amo la #Juventus" Il momento della firma di #Yildiz facebook

"Io amo la #Juventus" Il momento della firma di #Yildiz x.com