Juventus sotto shock allo Stadium | primo tempo deludente Lazio avanti 2-1 al 70?

La Juventus torna negli spogliatoi sotto di un gol contro la Lazio. La prima frazione di gioco è stata deludente, con i bianconeri che non sono riusciti a imporre il loro ritmo. Al 45', i biancocelesti sono avanti 1-0, e la partita si mette in salita per la squadra di casa. Al 70', la Lazio aumenta il vantaggio a 2-1, lasciando la Juventus in una posizione complicata.

Un primo tempo opaco e poco incisivo condanna la Juventus a rientrare negli spogliatoi sotto di un gol contro la Lazio, avanti 1-0 allo Stadium al termine dei primi 45 minuti. A decidere fin qui la sfida è la rete di Pedro in pieno recupero, arrivata come una doccia fredda per i bianconeri dopo una frazione giocata con maggiore possesso ma con poca lucidità negli ultimi metri. Ma non è tutto, il secondo tempo si è aperto anche peggio: immediato raddoppio laziale con Isaksen lanciato in velocità che si fa beffa di Cambiaso. Juventus sterile, Lazio più cinica. La Juventus prova a fare la partita sin dai primi minuti, ma il giro palla è spesso lento e prevedibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La Juventus si ritrova sotto di un gol all’intervallo contro la Lazio.

Il secondo tempo dello scontro tra Juventus e Lazio è iniziato all’Allianz Stadium, con la partita ancora ferma sul punteggio di 0-1 in favore dei biancocelesti.

