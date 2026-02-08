Juventus sotto shock allo Stadium | primo tempo deludente Lazio avanti 1-0 all’intervallo

La Juventus si ritrova sotto di un gol all’intervallo contro la Lazio. La squadra di casa non ha brillato nel primo tempo, giocando un calcio molto lento e senza creare occasioni pericolose. La Lazio, invece, ha sfruttato un’occasione e ha messo a segno il gol che mette in salita la partita per i bianconeri. I tifosi allo Stadium sono già preoccupati, sperando in un secondo tempo più incisivo.

Un primo tempo opaco e poco incisivo condanna la Juventus a rientrare negli spogliatoi sotto di un gol contro la Lazio, avanti 1-0 allo Stadium al termine dei primi 45 minuti. A decidere fin qui la sfida è la rete di Pedro in pieno recupero, arrivata come una doccia fredda per i bianconeri dopo una frazione giocata con maggiore possesso ma con poca lucidità negli ultimi metri. Juventus sterile, Lazio più cinica. La Juventus prova a fare la partita sin dai primi minuti, ma il giro palla è spesso lento e prevedibile. I tentativi dalla distanza di Yildiz, Cambiaso e Koopmeiners non impensieriscono più di tanto la retroguardia biancoceleste, ben organizzata e compatta.

