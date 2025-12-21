Bra Juventus Next Gen 1-0 LIVE | bianconeri sotto dopo un primo tempo in difficoltà INTERVALLO

Bra Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen vuole dare seguito agli ultimi risultati positivi. I bianconeri di Brambilla affrontano oggi il Bra in trasferta nella sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato QUI L'INTERVISTA ESCLUSIVA IN VIDEO DI STEFANO MANGIAPOCO A Bra Juventus Next Gen 1-0: risultato e tabellino. FINE PRIMO TEMPO 44? Tiro Faticanti – Conclusione dalla distanza, nuovo squillo della Juventus Next Gen che prova a riaffacciarsi in avanti.

