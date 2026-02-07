Ravanelli rompe il silenzio e si scaglia contro il possibile arrivo di En-Nesyri alla Juventus. L’ex attaccante fa sapere senza mezzi termini che il marocchino non ha nulla a che vedere con i colori bianconeri e che, secondo lui, sarebbe meglio non prendere nessuno piuttosto che puntare su di lui. La posizione di Ravanelli mette in discussione le voci di mercato che circolano da giorni intorno alla squadra di Allegri.

. Juventus-Lazio è la partita di Fabrizio Ravanelli, che nel 1995 ha vinto lo scudetto in bianconero e 5 anni dopo si è ripetuto a Roma. Ecco i suoi pensieri sulla sfida di domenica sera, affidati a Tuttosport. ULTIMISSIME JUVE LIVE JUVE-LAZIO «Mi aspetto una bellissima partita; perché la Juve adesso gioca un gran calcio, ma pure le squadre di Sarri affrontano le sfide sempre a viso aperto. Pertanto sarà un match divertente e caratterizzato da diversi gol, ma con la Juve favorita». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravanelli su En-Nesyri: «Non c’entra niente con i bianconeri, non è da Juve. Meglio non prendere nessuno piuttosto che lui»

Approfondimenti su Juventus News24

Le ultime notizie dalla Juventus: la società monitora con attenzione la situazione di Juanlu Sanchez per la fascia e ha inviato Ottolini per valutare En-Nesyri.

La Juventus si prepara a visitare Istanbul per affrontare il Fenerbache, con l’obiettivo di definire il trasferimento di Youssef En-Nesyri.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

EN NESYRI alla JUVE POTREBBE AVERE SENSO Analisi Tattica

Ultime notizie su Juventus News24

Argomenti discussi: Ravanelli a Tuttosport: 'Juventus senza attaccante? Meglio nessuno che En-Nesyri'; Ravanelli a La Gazzetta: Mi rivedo in Pio Esposito: io correvo di più.

Ravanelli a Tuttosport: 'Juventus senza attaccante? Meglio nessuno che En-Nesyri'Parla l'ex attaccante dei bianconeri, protagonista della Champions del 1996 ... msn.com

Sky Sport | En-Nesyri alla Juventus è a rischio! Il motivo e cosa succede oraEn-Nesyri alla Juventus - Rischia clamorosamente di saltare l'affare En-Nesyri per la Juventus: cosa è successo e cosa potrà succedere! fantamaster.it

Ravanelli a Tuttosport: 'Juventus senza attaccante Meglio nessuno che En-Nesyri' facebook