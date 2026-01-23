Come gioca En-Nesyri e perché il suo arrivo alla Juve gioverebbe anche a David

En-Nesyri, attaccante marocchino, si distingue per la sua capacità di muoversi efficacemente in area e di concludere con potenza. Il suo arrivo alla Juventus potrebbe rafforzare l’attacco e offrire nuove soluzioni offensive. Inoltre, questa acquisizione potrebbe favorire anche David, che potrebbe beneficiare delle nuove dinamiche tattiche e dell’opportunità di crescere in un contesto competitivo e stimolante.

Primo: ci serve un attaccante. Secondo: ce ne serve uno che sappia occupare l’area di rigore come sa fare un numero nove “vero”. Il mercato d’inverno bianconero ha conosciuto una virata imprevista e dettata dalle circostanze: se non la butti dentro dopo aver avuto il pallone tra i piedi per il 78 per cento della partita (vedi Cagliari) o se la butti dentro solo in una circostanza dopo aver provato la conclusione per 26 volte (vedi il pomeriggio con il Lecce allo Stadium) non puoi che lanciare l’allarme. L’operazione En-Nesyri nasce così e nasce su espressa richiesta di Luciano Spalletti: d’accordo i patti di fine ottobre, ore della firma dell’ex ct azzurro su un contratto di otto mesi, ma se si vuole entrare tra le prime quattro al traguardo di maggio qualcosa doveva pur muoversi, e si è mossa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Calciomercato Napoli, Lucca aspetta l?offerta dopo la Champions. En-Nesyri proposto anche alla JuveNel calciomercato del Napoli, Lucca attende ancora un’offerta concreta dopo la partecipazione alla Champions League.

Mateta, spunta anche l'Aston Villa. La Juve vira su En-NesyriNel consueto approfondimento di Super Blitz, il nostro programma quotidiano dedicato alle ultime novità di calciomercato, analizzamo le trattative in corso per l’attacco della Juventus.

Pagina 2 | En-Nesyri, uno così nella Juve non c’è: perché potrebbe risolvere uno dei problemi di SpallettiDavid lavora per la squadra, Openda è una seconda punta: l'attaccante marocchino può imporsi con la sua struttura ... tuttosport.com

Juve, blitz En-Nesyri a Istanbul: accordo vicino, le cifre e la formulaLa cassa comanda in casa Juventus, anche e soprattutto nel mercato. Damien Comolli, dal suo arrivo di quest'estate, è stato chiaro. Ogni euro conta, dopo averne persi quasi un miliardo in dieci anni - ... corrieredellosport.it

"Prima la Juve cerca Mateta, poi vira su tale En-Nesyri. Ma che giocatori sono Top player Perché Comolli non fa uno sforzo e cambia visione - perché non è più al Tolosa - e prova a prendere Lookman Sempre se si vuol fare un salto di qualità. Lookman all - facebook.com facebook

Youssef En-Nesyri non è nemmeno in panchina. L’attaccante out dalle scelte del @Fenerbahce che gioca in Europa League con l’Aston Villa. In tribuna il direttore sportivo della @juventusfc #Ottolini che conta di chiudere in tempi brevi la trattativa per il x.com