I tifosi bianconeri devono ancora capire cosa succederà alla loro squadra. La firma di Kenan Yildiz sul nuovo contratto non è stata solo una formalità, ma un messaggio chiaro per tutti: la Juventus punta sui giovani. Intanto, sul fronte mercato, si riaccende il caso Kostic e si muove il piano McKennie, che potrebbe cambiare le carte in tavola.

La firma di Kenan Yildiz sul nuovo contratto non è stata solo una formalità burocratica, ma un manifesto programmatico per la Juventus del futuro. Blindato il talento cristallino della “nuova n°10”, la dirigenza bianconera ha piantato una bandierina decisiva sulla propria programmazione, ma il lavoro alla Continassa è tutt’altro che terminato. Con l’entusiasmo della vetta appena raggiunta, il management juventino si tuffa ora in una fitta agenda di scadenze e trattative, con l’obiettivo di stabilizzare l’ossatura della squadra messa a disposizione di Luciano Spalletti. Il fattore McKennie e il ritorno di fiamma per Kostic. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, non solo Yildiz: scatta il piano McKennie e si riapre il caso Kostic

La Juventus ha ottenuto una vittoria di misura contro il Benfica, con il punteggio di 2-0, grazie ai gol di Thuram e McKennie.

La Juventus ha battuto il Napoli 3-0 all’Allianz Stadium nella 22ª giornata di Serie A.

