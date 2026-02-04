Juventus Yildiz si prende tutto | rinnovo fino al 2030 e ingaggio da Paperone per il nuovo numero 10

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. La società ha deciso di puntare forte sul giovane talento tedesco-turco, garantendogli un ingaggio da vero top player. Yildiz diventa così il nuovo numero 10 e il volto simbolo del club per i prossimi dieci anni. La decisione mette fine a settimane di trattative e conferma la volontà della Juventus di investire su un giocatore che ha già dimostrato di avere qualità e futuro.

La Juventus ha scelto il suo nuovo volto simbolo per il prossimo decennio, blindando Kenan Yildiz con un accordo che ne sancisce la definitiva ascesa ai vertici del calcio europeo. Secondo quanto riportato da diverse fonti vicine all’ambiente bianconero e confermato da Tuttosport, il numero 10 turco firmerà nei prossimi giorni un rinnovo contrattuale fino al 2030, con un ingaggio che lo porterà a essere il calciatore più pagato dell’intera rosa, superando i parametri finora riservati ai soli top player esperti. L’annuncio ufficiale è atteso la prossima settimana, subito dopo l’impegno di Coppa Italia contro l’Atalanta del 5 febbraio e in vista del delicatissimo Derby d’Italia contro l’Inter a San Siro del 14 febbraio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Yildiz si prende tutto: rinnovo fino al 2030 e ingaggio da Paperone per il nuovo numero 10 Approfondimenti su Juventus Yildiz Yildiz-Juventus, rinnovo in bilico tra ingaggio top e progetto vincente: il punto sul futuro del numero 10 Juventus-Yildiz, rinnovo in bilico: distanza sull’ingaggio e voci di cessione. Ma può davvero partire il numero 10? La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Juventus Yildiz Argomenti discussi: Infortunio Yildiz, come sta dopo Parma-Juve e quando torna a disposizione di Spalletti; Yildiz infortunato e sostituito, Spalletti: Ha un po' di dolore camminando, difficile ci sia giovedì; Infortunio per Yildiz in Parma-Juventus, sostituito all'intervallo: quando torna? Condizioni e tempi di recupero; Infortunio Yildiz, l'esito degli esami: quando torna il numero 10 della Juventus. Yildiz, rinnovo con la Juve a un passo: le cifre e la nuova scadenza del contrattoChiuso il mercato invernale, la dirigenza è pronta a piazzare il vero colpo atteso da tutto l’universo bianconero: il prolungamento del Dieci ... corrieredellosport.it Juventus, infortunio Yildiz: cambia tutto, la nuova data del rientroL'infortunio di Yildiz continua a rappresentare un problema in casa Juventus. Ecco i tempi di recupero del turco ... calciomercatonews.com Manca poco al rinnovo di Yildiz con la Juve La firma di Kenan Yildiz con la Juventus è sempre più vicina: le parti hanno trovato l'intesa per il nuovo contratto fino al 2030! Mancano solo alcuni dettagli finali prima della firma ufficiale, attesa presto, proba - facebook.com facebook Kenan #Yildiz e la #Juventus ancora insieme La rivelazione del Dir @romeoagresti x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.