Juventus-Benfica 2-0 le pagelle | Thuram 7 si accende McKennie 7 sicurezza Pavlidis 4,5 Yildiz 6,5

La Juventus ha ottenuto una vittoria di misura contro il Benfica, con il punteggio di 2-0, grazie ai gol di Thuram e McKennie. La squadra di Spalletti conquista tre punti importanti nel cammino verso gli spareggi, superando temporaneamente Mourinho in classifica. Le pagelle evidenziano le prestazioni positive di Thuram e McKennie, mentre Pavlidis si distingue per una prova sottotono. Un risultato che rafforza l’obiettivo della Juventus nella competizione.

La Juventus batte 2-0 il Benfica e conquista tre punti fondamentali in chiave spareggi. Spalletti supera Mourinho grazie ai gol di Khephren Thuram e McKennie che portano i bianconeri a quota 12 punti, gli stessi dell'Inter. PAGELLE JUVENTUS DI GREGORIO 6,5 Attento sul mancino di Sudakov, e pure su Aursnes nella ripresa. KALULU 6 Bel cross per l'inserimento di McKennie nella ripresa, in difesa balla solo nei primi 10 minuti della ripresa. BREMER 6 Leggerezza su Barreiro che poteva costare cara, ma Pavlidis sbaglia il rigore KELLY 6 Salva su una respinta corta di Di Gregorio, senza sbavature. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Benfica 2-0: McKennie insostituibile, Pavlidis fantozzianoAnalisi e valutazioni del match Juventus-Benfica, vinto dai bianconeri per 2-0 nell’ambito della fase a gironi di Champions League.

La Juventus ha battuto il Benfica 2-0 all'Allianz Stadium nella settima giornata di Champions League 202526.

Al 55' JUVENTUS-Benfica 1-0! Rete di Thuram. David lotta al limite dell'area avversaria, Thuram irrompe da dietro, si porta la palla sul destro e fredda Trubin chiudendo il rasoterra sul primo palo.

