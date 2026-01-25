Juventus-Napoli 3-0 | tris bianconero con David Yildiz e Kostic
La Juventus ha battuto il Napoli 3-0 all’Allianz Stadium nella 22ª giornata di Serie A. Con questa vittoria, i bianconeri raggiungono temporaneamente la Roma al quarto posto con 42 punti, riducendo a una lunghezza il distacco dai partenopei, fermi a 43. La squadra di casa ha trovato il successo grazie ai gol di David, Yildiz e Kostic, mantenendo vive le speranze di qualificazione europea.
La Juventus supera 3-0 il Napoli all’Allianz Stadium nel match valido per la 22esima giornata di Serie A e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto in classifica a quota 42 punti, portandosi a una sola lunghezza dai campani, che restano fermi a 43, a meno nove dalla capolista Inter. David sblocca il risultato al 21? su assist di Locatelli, nella ripresa i bianconeri dilagano nel quarto d’ora finale con il raddoppio di Yildiz, imbeccato da Miretti dopo un errore in fase di costruzione di Juan Jesus, e il tris di Kostic, a segno con un rasoterra da fuori area. Notte stellare per la Juventus!? #JuveNapoli pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it
