Juventus-Napoli 3-0 | tris bianconero con David Yildiz e Kostic

La Juventus ha battuto il Napoli 3-0 all’Allianz Stadium nella 22ª giornata di Serie A. Con questa vittoria, i bianconeri raggiungono temporaneamente la Roma al quarto posto con 42 punti, riducendo a una lunghezza il distacco dai partenopei, fermi a 43. La squadra di casa ha trovato il successo grazie ai gol di David, Yildiz e Kostic, mantenendo vive le speranze di qualificazione europea.

