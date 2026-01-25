Convocati Juventus Next Gen per l’Arezzo | c’è Pedro Felipe prima chiamata per il nuovo acquisto Gunduz La lista completa

La Juventus Next Gen ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro l'Arezzo. Tra i presenti, il difensore brasiliano Pedro Felipe, nonostante le recenti voci di mercato, e il nuovo acquisto Gunduz, alla sua prima chiamata. Di seguito, la lista completa dei giocatori disponibili per la sfida.

Convocati Juventus Next Gen per l’Arezzo: il difensore brasiliano presente nonostante i rumors, prima chiamata per il nuovo acquisto Gunduz. La Juventus Next Gen è attesa oggi, domenica 25 gennaio 2026, da uno degli appuntamenti più complessi e affascinanti del proprio calendario. I giovani bianconeri scendono in campo in trasferta per sfidare la capolista Arezzo, dominatrice del campionato, in un match valido per la giornata numero 23 del Girone B di Serie C. Il fischio d’inizio è fissato per l’ora di pranzo, alle ore 12:30, orario in cui la squadra guidata da Massimo Brambilla dovrà dimostrare di aver compiuto il definitivo salto di qualità mentale e tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

