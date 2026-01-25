Juventus i convocati per il Napoli | out Pinsoglio prima chiamata per Huli

La Juventus ha annunciato i giocatori convocati per la sfida contro il Napoli, valida per la 22ª giornata di Serie A. Tra i presenti, sono 22 i calciatori a disposizione di Spalletti, mentre Pinsoglio rimane escluso. Per la prima volta viene chiamato Huli, in un match importante per la classifica. La formazione sarà definita nelle prossime ore, con attenzione alle scelte tecniche del tecnico.

La Juventus si avvicina al big match contro il Napoli, in programma oggi alle 18 all’Allianz Stadium. Dopo la sconfitta di Cagliari, i bianconeri sono chiamati a una risposta immediata per tornare a correre verso le posizioni di vertice, contro la formazione dell’ex Antonio Conte, alle prese con numerose assenze. In vista della sfida, Luciano Spalletti ha ufficializzato l’elenco dei convocati: out Vlahovic, Rugani, Milik e Pinsoglio. Al posto del terzo portiere ci sarà Huli all'esordio in prima squadra. Perin, Di Gregorio, Huli; Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal; Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Joao Mario; Yildiz, Zhegrova, Openda, David. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Convocati Juventus Next Gen per l'Arezzo: c'è Pedro Felipe, prima chiamata per il nuovo acquisto Gunduz.

Roma, i convocati per il Milan: prima chiamata per Venturino

