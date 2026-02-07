Oggi a Torino si è concretizzato il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus. Il giovane attaccante turco, classe 2005, ha firmato il nuovo contratto che lo legherà ai bianconeri fino al giugno 2030, con la possibilità di prolungare ancora per un anno, fino al 2031. La firma ufficiale mette fine alle voci e conferma la volontà del club di puntare forte su di lui per il futuro.

Oggi, 7 febbraio 2026, è il giorno della firma ufficiale per Kenan Yildiz: il talento turco classe 2005 prolunga il suo legame con la Juventus fino al giugno 2030, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 2031. L’accordo, definito come un vero e proprio “patto di fiducia” tra club e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Yildiz finalmente blindato?

Approfondimenti su Juventus Yildiz

Kenan Yildiz si avvicina a diventare un punto fisso della Juventus.

La Juventus sta negoziando un nuovo contratto con Kenan Yildiz, rafforzando il suo investimento nel talento turco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Kenan Yildiz is INSANE

Ultime notizie su Juventus Yildiz

Argomenti discussi: Rinnovo Yildiz, finalmente l’intesa: cifre e dettagli dell’accordo; Rinnovo Yildiz, manca solo l'ufficialità: cifre astronomiche e bonus alla firma. Tutti i dettagli sul nuovo contratto del numero 10 bianconero.

La Juventus e Yildiz hanno detto sì: dettagli sul rinnovo e i retroscena dell'accordoJuventus-Yildiz, accordo totale sul rinnovo: cifre, bonus e strategia futura. Il talento turco diventa il simbolo del nuovo corso bianconero. sport.virgilio.it

Juventus, accordo raggiunto per il rinnovo di Yildiz: i dettagliA mercato chiuso la Juventus si appresta ad annunciare una importante novità. Il club bianconero, infatti, ha raggiunto l'intesa per il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz: l'ad Damien Comolli ha ... fantacalcio.it

#Yildiz si lega alla #Juventus con un rinnovo faraonico fino al 2030 Accordo da capogiro svelato dalla Gazzetta: lo stipendio passa a 6 milioni subito, per poi salire a 7 milioni più bonus successivamente LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24 x.com

Gazzetta - Juventus, oggi è il giorno del rinnovo di Kenan Yildiz: i dettagli facebook