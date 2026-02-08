Juventus | McKennie al centro del mercato

La Juventus sta facendo di tutto per rinnovare il contratto di Weston McKennie. I dirigenti stanno trattando con attenzione, cercando di evitare che il centrocampista lasci la squadra al termine della stagione. La società vuole assicurarsi le prestazioni del giocatore ancora a lungo e sta accelerando le trattative per trovare un accordo prima che scada il tempo a disposizione.

La Juventus lavora a pieno ritmo per blindare Weston McKennie prima che il suo contratto scada il 30 giugno 2026. L'americano, 27 anni compiuti a agosto 2025, è diventato un elemento chiave nel centrocampo di Luciano Spalletti: la sua versatilità (può giocare mezzala, mediano, trequartista o persino esterno), l'intensità nei

