Juventus | Mateta resta al centro del progetto di mercato

Nonostante una stagione difficile al Crystal Palace, con pochi gol e una ridotta incisività, Jean-Philippe Mateta continua a essere una figura chiave nel progetto di mercato della Juventus. La società mantiene l’interesse nel suo profilo, valutando le possibilità di inserimento nel roster per la prossima stagione. La sua presenza rappresenta un elemento di attenzione nel processo di rafforzamento della squadra, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità dell’attaccante.

Nonostante una stagione altalenante al Crystal Palace, con soli 4 gol in 18 presenze di Premier League (e una media di 0,8 tiri in porta a partita, in calo rispetto al passato), Jean-Philippe Mateta resta al centro del progetto Juventus. La dirigenza bianconera ha deciso di premere sull'acceleratore per chiudere L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

