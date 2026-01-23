La Juventus si avvicina a una delle operazioni più significative del mercato di gennaio 2026, puntando con decisione su Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe. Il centravanti marocchino rappresenta ora l’obiettivo principale del club, con trattative in fase di accelerazione. L’eventuale acquisto potrebbe rafforzare l’attacco bianconero e contribuire alla definizione delle strategie per la seconda parte della stagione.

La Juventus è a un passo dal chiudere il primo grande colpo del mercato di gennaio 2026: Youssef En-Nesyri, il centravanti marocchino del Fenerbahce, è ormai l’obiettivo numero uno e le trattative hanno subito un’accelerazione clamorosa nelle ultime ore. Il direttore sportivo Marco Ottolini ha effettuato un vero e proprio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: En-Nesyri al centro del mercato

Mercato Juve-Napoli, incroci e rivalità: En-Nesyri e Maldini al centroIl mercato invernale tra Juventus e Napoli si configura come un momento di attenzione e valutazioni strategiche.

Juventus, ritorno di fiamma per En-Nesyri: l’idea prende quota nel mercato di gennaioLa Juventus si riavvicina al mercato degli attaccanti, valutando la possibilità di ingaggiare Youssef En-Nesyri nel mercato di gennaio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Juve, per l'attacco ora c'è En-Nesyri in pole: ha chiesto la cessione al Fenerbahce; Chi è Youssef En-Nesyri, il centravanti del Fenerbahçe vicino alla Juventus: dal goal alla Cristiano Ronaldo ai trionfi col Siviglia; Juve: virata su En-Nesyri per l'attacco, ma è forte la concorrenza del Napoli; En-Nesyri, la Juve a Istanbul: Ottolini tratta col Fenerbahce per il centravanti.

Più in alto di Ronaldo, En-Nesyri è l’uomo dei record: il dato è spaventosoIl bomber nato a Fès è pronto per la Serie A dopo la finale in Marocco: negli ultimi anni non ha mai deluso le aspettative ... tuttosport.com

Pagina 2 | En-Nesyri, uno così nella Juve non c’è: perché potrebbe risolvere uno dei problemi di SpallettiDavid lavora per la squadra, Openda è una seconda punta: l'attaccante marocchino può imporsi con la sua struttura ... tuttosport.com

Nuovi contatti in giornata per Youssef En-Nesyri alla Juventus. Il club bianconero é vicinissimo ad un accordo totale con il Fenerbahce sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Round di colloqui anche con l’attaccante marocchino, che apre alla s x.com

En-Nesyri ad un passo dalla Juventus mentre Perisic torna a Milano #gazzettadellosport - facebook.com facebook