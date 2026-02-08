Juventus-Lazio | sfida cruciale

Domani sera all’Allianz Stadium la Juventus affronta la Lazio in una partita decisiva per la classifica. Luciano Spalletti ha annunciato i convocati, con alcune buone notizie per i bianconeri. La sfida si preannuncia aperta e molto importante per entrambe le squadre, che puntano a punti pesanti in vista del proseguo del campionato.

Alla vigilia del posticipo di Serie A della Juventus contro la Lazio (domenica 8 febbraio 2026, ore 20:45 all'Allianz Stadium), Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati con alcune notizie positive per la truppa bianconera. Dopo l'assenza precauzionale contro l'Atalanta in Coppa Italia, Kenan Yildiz è rientrato in gruppo

Juventus Lazio, la vittoria esterna manca da tanti anni: numeri e precedentiJuventus Lazio, la squadra di Maurizio Sarri proverà ad ottenere una vittoria che a Torino non arriva da tanto tempo. Tutte le statistiche Oggi la Lazio di Maurizio Sarri sarà impegnata in una sfida i ... lazionews24.com

Probabile formazione Juventus, Spalletti deve decidere l'attaccoJuventus e Lazio si affrontano all’Allianz Stadium in una sfida cruciale per la zona Europa, valida per la 24ª giornata di Serie A. I bianconeri cercano continuità dopo le ... tuttojuve.com

