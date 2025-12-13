Juventus-Bologna | sfida cruciale

La sfida tra Juventus e Bologna si presenta come un momento decisivo per i bianconeri, che cercano di invertire un trend negativo e di risollevare il morale. La partita al Dall’Ara rappresenta un’occasione importante per la Juventus di dimostrare la propria forza e di ottenere punti fondamentali in campionato.

La Juventus arriva al Dall’Ara con l’urgenza di riscattarsi, in una partita che, per storia e blasone, dovrebbe essere alla portata dei bianconeri. Eppure, i numeri raccontano un’altra verità: Luciano Spalletti e i suoi vanno a Bologna non come favoriti assoluti, ma con la consapevolezza che una sconfitta – contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it Spalletti, diretta conferenza Bologna-Juventus: le dichiarazioni - Dare continuità alla vittoria contro il Pafos e ritrovare il sorriso anche in campionato dopo il ko con il Napoli. tuttosport.com

Juventus, margine di errore sempre più ridotto: sfida decisiva contro il Bologna - Juventus, margine di errore sempre più ridotto: sfida decisiva contro il Bologna Il margine di errore della Juventus in campionato è ormai ridottissimo. tuttojuve.com

Tutte le ultime in casa #Juventus in vista del delicato match contro il Bologna! Chi schiererà mister Spalletti? x.com

Tutte le ultime in casa Juventus in vista del delicato match contro il Bologna! Chi schiererà mister Spalletti? - facebook.com facebook

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Bologna: sfida cruciale

KOOP + SUPER MBANGULA per la RIMONTA: Juventus-Bologna 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video KOOP + SUPER MBANGULA per la RIMONTA: Juventus-Bologna 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Video KOOP + SUPER MBANGULA per la RIMONTA: Juventus-Bologna 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights