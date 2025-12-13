Juventus-Bologna | sfida cruciale

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida tra Juventus e Bologna si presenta come un momento decisivo per i bianconeri, che cercano di invertire un trend negativo e di risollevare il morale. La partita al Dall’Ara rappresenta un’occasione importante per la Juventus di dimostrare la propria forza e di ottenere punti fondamentali in campionato.

La Juventus arriva al Dall’Ara con l’urgenza di riscattarsi, in una partita che, per storia e blasone, dovrebbe essere alla portata dei bianconeri. Eppure, i numeri raccontano un’altra verità: Luciano Spalletti e i suoi vanno a Bologna non come favoriti assoluti, ma con la consapevolezza che una sconfitta – contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

juventus bologna sfida crucialeSpalletti, diretta conferenza Bologna-Juventus: le dichiarazioni - Dare continuità alla vittoria contro il Pafos e ritrovare il sorriso anche in campionato dopo il ko con il Napoli. tuttosport.com

juventus bologna sfida crucialeJuventus, margine di errore sempre più ridotto: sfida decisiva contro il Bologna - Juventus, margine di errore sempre più ridotto: sfida decisiva contro il Bologna Il margine di errore della Juventus in campionato è ormai ridottissimo. tuttojuve.com

juventus bologna sfida cruciale

© Ilprimatonazionale.it - Juventus-Bologna: sfida cruciale

KOOP + SUPER MBANGULA per la RIMONTA: Juventus-Bologna 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video KOOP + SUPER MBANGULA per la RIMONTA: Juventus-Bologna 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights