Juventus-Monaco | sfida cruciale
Mercoledì sera la Juventus affronta il Monaco in una partita decisiva per la qualificazione ai quarti di Champions League. Alle 21:00 allo Stade Louis II di Monaco, i bianconeri cercano di ribaltare il risultato dell’andata e passare il turno. La sfida si gioca in un momento chiave della stagione e potrebbe cambiare il destino di entrambe le squadre.
La Juventus si prepara a una partita cruciale nella fase a eliminazione diretta della Champions League: mercoledì 29 gennaio 2026 alle 21:00 allo Stade Louis II di Monaco, i bianconeri affrontano il Monaco nel ritorno dei playoff. Dopo il 2-1 dell’andata all’Allianz Stadium (gol di Yildiz e David per la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Monaco
Juventus-Bologna: sfida cruciale
La sfida tra Juventus e Bologna si presenta come un momento decisivo per i bianconeri, che cercano di invertire un trend negativo e di risollevare il morale.
Monaco-Juventus, sfida da dentro o fuori: la situazione dei monegaschi
In vista della sfida di Champions League, Monaco e Juventus si contendono un passaggio fondamentale agli ottavi.
Juventus contro Monaco: chi vincerà la sfida di Champions #Shorts
Ultime notizie su Juventus Monaco
Argomenti discussi: Juventus-Napoli: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Champions League, Spalletti: Juve ossessionata dal migliorarsi, non sottovalutiamo il Monaco; Pronostico Monaco - Juventus: 28 Gennaio 2026 ?; Spalletti in conferenza: Parole Conte? Pensavo fosse l’intelligenza artificiale. Openda sente la pressione.
Monaco-Juventus, stasera in diretta TV: canale, orario e dove vedere in chiaro l'altro big-matchMonaco-Juve si gioca mercoledì 28 gennaio alle 21:00: tutte le info su diretta TV e streaming dell'ultima sfida della fase a gironi di Champions League dei bianconeri. libero.it
Monaco-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueI bianconeri scendono in campo al Luigi II per contendere alla formazione di Pocognoli l'ultima giornata della fase a girone unico ... tuttosport.com
Con un pareggio stasera a Monaco, la #Juventus avrebbe altissime probabilità di chiudere da testa di serie ai playoff. #ASMonacoJuve #UCL facebook
Ogni qual volta ha affrontato il Monaco in Champions, la Juventus ha poi sempre conquistato la finale x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.