Juventus-Lazio probabili formazioni | Yildiz c' è dietro torna Koop?

Alle 20.45 lo Stadium si riempie per la partita tra Juventus e Lazio. Yildiz sarà in campo, mentre Koopmeiners sembra aver passato il turno e potrebbe tornare a giocare dietro. I ballottaggi più caldi coinvolgono Gatti e Koopmeiners, con il primo leggermente favorito, e Miretti e Boga, con il secondo in vantaggio. In attacco, Pedro cerca di strappare il posto a Noslin, mentre Isaksen e Cancellieri si contendono una maglia. La partita si annuncia combattuta, con le squadre pronte a dare il massimo.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio, in campo allo Stadium alle 20.45 (diretta tv su Dazn). Ballottaggi: Koopmeiners favorito su Gatti e Miretti su Boga, Pedro su Noslin, Isaksen su Cancellieri e Romagnoli su Provstgaard.

