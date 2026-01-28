Luciano Spalletti cambia le carte in tavola: in campo si rivedono Koopmeiners e Openda, mentre Locatelli e David restano in panchina. Bremer e Yildiz sono certi di partire dall’inizio, puntando sulla loro esperienza per fermare il Monaco. La Juventus ha bisogno di un risultato positivo per sperare nei playoff, e il tecnico toscano si prepara a lanciare la sua squadra con questa strategia.

Locatelli e David riposano, Bremer e Yildiz rimangono perni di difesa e attacco. Così Luciano Spalletti intende giocarsi tutte le sue carte per mettere un freno al Monaco, a caccia anche di un solo punto per poter accedere ai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Spalletti cambia con Koop e Openda: le probabili formazioni di Monaco-Juventus

A Montecarlo, la Roma si presenta con un obiettivo diverso dal solito.

