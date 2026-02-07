Juventus-Lazio | probabili formazioni orario dove vederla tv e streaming classifica Serie A

Dopo la batosta in Coppa Italia contro l'Atalanta, la Juventus si appresta a tornare in campo per la sfida contro la Lazio. La squadra di Allegri cerca punti importanti in campionato, mentre la Lazio vuole confermarsi in alto in classifica. La partita si giocherà questa sera alle 20.45 e sarà visibile sia in televisione che in streaming. I tifosi sono in attesa di vedere come le due squadre affronteranno questa sfida cruciale.

La Juventus, dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia con l'Atalanta, si prepara ad una gara tutt'altro che scontata in campionato. I bianconeri infatti, in questa 24a giornata di Serie A, hanno in programma la sfida con la Lazio, che arriva da una vittoria in extremis con il Genoa. Spalletti, nonostante il risultato negativo di Bergamo, ha comunque messo in evidenza un gruppo vivo, in grado di creare costanti pericoli. La mancanza di una punta di peso, in grado di concretizzare le innumerevoli occasioni create, potrebbe però, rappresentare un problema in questa seconda parte di stagione.

