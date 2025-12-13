Parma-Lazio | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La Lazio torna in campo per affrontare il Parma nella 15esima giornata di Serie A. La partita si disputerà sabato 13 dicembre al Tardini, con diretta tv e streaming. Ecco tutte le informazioni su orario, probabili formazioni e modalità di visione dell'incontro.

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. I biancocelesti sfidano oggi, sabato 13 dicembre, il Parma – in diretta tv e streaming – al Tardini nella 15esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Bologna all’Olimpico, mentre i ducali di Cuesta hanno vinto a Pisa per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Benedyczak.    La sfida tra Parma e Lazio è in programma oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:  Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Valeri; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. All. Seriea24.it

