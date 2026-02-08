Juventus Koopmeiners è un caso perso?

La crisi di Koopmeiners alla Juventus continua a preoccupare. Dopo un’altra prestazione deludente in Coppa Italia, i tifosi si chiedono se sia il caso di cambiare strategia o di mettere in discussione il suo ruolo in squadra. La situazione si fa complicata e il centrocampista olandese sembra sempre più lontano dal rendimento atteso.

La crisi di Koopmeiners prosegue e dopo l’ultima brutta prestazione in Coppa Italia forse è arrivato il caso di farsi qualche domanda. La crisi di Koopmeiners Teun Koopmeiners è arrivato alla Juventus nell’estate 2024 dall’Atalanta per una cifra record in Italia: 51,3 milioni di euro fissi più bonus (fino a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Teun Koopmeiners, passato dall'Atalanta alla Juventus, sta vivendo una fase difficile.

