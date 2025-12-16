La Juventus e il caso Koopmeiners | da top player con l’Atalanta a flop con i bianconeri

Teun Koopmeiners, passato dall'Atalanta alla Juventus, sta vivendo una fase difficile. Dopo una prima stagione deludente, il centrocampista olandese fatica a trovare continuità e fiducia, evidenziando le sfide di un trasferimento complesso. La sua parabola in bianconero sembra essere lontana dalle aspettative iniziali, lasciando spazio a dubbi e interrogativi sul suo futuro.

Spesso la colpa non è degli allenatori. Teun Koopmeiners alla Juventus, dopo una prima stagione deludente, sta continuando in quello che non è più semplicemente un momento negativo, ma un buco nero dal quale non sa come uscirne. Nessuno tra Thiago Motta, Tudor e Spalletti sembra esser riuscito a farlo rendere al massimo. Arrivato alla Juventus dopo annate straordinarie sotto la guida di Gasperini all'Atalanta, dove si era rivelato un vero top player a centrocampo, non ha fatto nulla per ripagare l'investimento di 51,3 milioni di parte fissa più altri 9,1 tra bonus e oneri e accessori. Proprio nell'estate del 2024 ha spinto tantissimo per vestire il bianconero, addirittura mandando certificati medici e non allenandosi durante il ritiro estivo.

