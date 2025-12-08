Neres brucia Koopmeiners Hojlund perso in area da Kelly | la sintesi di Napoli-Juve è tutta qui

Neres brucia Koopmeiners e mette la palla in mezzo all'area per Hojlund, che viene perso completamente da Kelly e batte da pochi passi Di Gregorio: sono passati pochi minuti dall'inizio di Napoli-Juve ma questa resterà l'istantanea della serata del Maradona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Neres brucia Koop che non è un difensore Højlund beffa Kelly che è un difensore scadente #NapoliJuve Vai su X

Roma brucia... da Nerone a Neres.. è un attimo! #sscnapoli #SSC #napoli #roma #RomaNapoli - facebook.com Vai su Facebook

