Juventus | dettagli nascosti del rinnovo Yildiz

La Juventus ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. Il giocatore continuerà a vestire la maglia bianconera per altri sei anni, con la possibilità di prolungare il contratto di un’altra stagione. La società ha deciso di blindare il talento tedesco-turco, che si è ambientato velocemente e ora avrà più tempo per crescere in vista del futuro.

La Juventus ha reso ufficiale il prolungamento contrattuale di Kenan Yildiz fino al 30 giugno 2030, con opzione per un'ulteriore stagione fino al 2031. L'accordo, siglato il 7 febbraio 2026, rappresenta uno dei rinnovi più importanti degli ultimi anni per il club bianconero e arriva in un momento di grande

