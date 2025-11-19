Chiellini | Spalletti abbraccia tutti Rinnovo di Yildiz? C' è la volontà di tutte le parti
Il Director of Football Strategy della Juve racconta il rapporto con Spalletti, la corsa allo scudetto e il suo nuovo ruolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Chiellini: “Rinnovo Yildiz? C’è la volontà da parte di tutti, con l’equilibrio si fa tutto. Manca un Ds. Campionato? È ancora tutto in ballo” - Giorgio Chiellini ha parlato al Social Football Summit. Segnala tuttojuve.com