Chiellini | Spalletti abbraccia tutti Rinnovo di Yildiz? C' è la volontà di tutte le parti

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Director of Football Strategy della Juve racconta il rapporto con Spalletti, la corsa allo scudetto e il suo nuovo ruolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chiellini spalletti abbraccia tuttiChiellini: "Spalletti abbraccia tutti. Rinnovo di Yildiz? C'è la volontà di tutte le parti..." - Il Director of Football Strategy della Juve racconta il rapporto con Spalletti, la corsa allo scudetto e il suo nuovo ruolo ... Si legge su gazzetta.it

chiellini spalletti abbraccia tuttiChiellini: “Rinnovo Yildiz? C’è la volontà da parte di tutti, con l’equilibrio si fa tutto. Manca un Ds. Campionato? È ancora tutto in ballo” - Giorgio Chiellini ha parlato al Social Football Summit. Segnala tuttojuve.com

