Juventus 109 milioni di guai | Openda Zhegrova e Koopmeiners

La Juventus si ritrova con un debito di oltre 109 milioni di euro a causa di tre acquisti che si sono rivelati fallimenti. Openda, Zhegrova e Koopmeiners non hanno mai dato il rendimento sperato e ora sono relegati in panchina, lasciando i tifosi e i dirigenti a chiedersi come sia stato possibile spendere così tanto senza ottenere risultati. In particolare, Openda, che era stato fortemente voluto da Comolli, è ormai considerato un flop e la sua presenza in squadra si riduce a un ricordo ormai lontano. La situazione mette sotto pressione la

Openda, Zhegrova e Koopmeiners. 3 giocatori dal rendimento gravemente insufficente che sono costati oltre 109 milioni Openda e Zhegrova: i flop del 2025 Openda è stato relegato ormai in panchina, a certificare il fallimento clamoroso dell’attaccante voluto da Comolli e per cui è  stato fatto saltare il riscatto di Kolo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

La Juventus ha speso oltre 100 milioni di euro in acquisti che finora non hanno portato i risultati sperati.

