La Juventus si trova a confrontarsi con alcune difficoltà legate a giocatori chiave come Openda, Zhegrova e Koopmeiners. Un belga, un kosovaro e un olandese, rappresentano delle sfide per la squadra. Questa analisi mira a valutare lo stato di recupero e il contributo di questi calciatori, evidenziando le implicazioni per il percorso della Juventus in questa stagione.

Ci sono un belga, un kosovaro e un olandese. No, non è l’inizio di una barzelletta, sebbene la situazione di Openda, Zhegrova e Koopmeiners abbia del comico. I tre giocatori sono diventati dei veri e propri casi nella Juventus di Spalletti. Nemmeno il nuovo assetto Spallettiano sembra sia riuscito a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, gli irrecuperabili: Openda, Zhegrova e Koopmeiners

Juventus-Lecce, formazioni ufficiali: fuori Koopmeiners e OpendaEcco le formazioni ufficiali di Juventus-Lecce allo Stadium.

Leggi anche: Spalletti a Sky Sport prima di Pisa Juventus: «Koopmeiners lo riportiamo a centrocampo, è bravo a fare questo. Pisa? Ha giocato con tutti a viso aperto, ecco perché Openda»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Juventus, gli irrecuperabili: Openda, Zhegrova e Koopmeiners.

Juventus, caso Openda: la verità sulla cessione e il nuovo retroscenaScoppia il caso Openda in casa Juventus. L'attaccante belga, autore di una prima parte di stagione decisamente ... fantamaster.it

En-Nesyri alla Juventus: le nuove gerarchie con David, Openda e VlahovicEn-Nesyri alla Juventus - Si avvicina il colpo En-Nesyri per la Juventus: come cambierebbero le gerarchie dell'attacco con David, Openda e Vlahovic ... fantamaster.it

Risposta secca: Koopmeiners va messo ai margini di questa Juventus o no - facebook.com facebook

Non che gli altri suoi compagni stiano brillando ma Koopmeiners riesce a fare schifo anche contro il #Pisa. Io direi che ormai è irrecuperabile nella sua esperienza sin qui penosa alla #Juventus. #PisaJuve x.com