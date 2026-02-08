Juve Verona Primavera 1-0 LIVE | sbaglia Borasio il palo grazia i bianconeri

La Juventus Primavera batte il Verona 1-0, ma il risultato potrebbe essere stato diverso se Borasio non avesse sbagliato un'occasione nel primo tempo. Il palo che ha salvato i veneti è arrivato in un momento chiave, lasciando i bianconeri con i tre punti in tasca. La partita si è accesa soprattutto nella ripresa, con entrambe le squadre che hanno cercato il gol, ma alla fine sono stati i giovani della Juve a festeggiare.

di Fabio Zaccaria Juve Verona Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo il pareggio rocambolesco contro il Bologna ospita il Verona in casa, una gara fondamentale per accorciare la classifica ed avvicinarsi alle posizioni più nobili. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona Primavera 1-0: sintesi e moviola. 19? PALO DI VERMESAN- Borasio sbaglia un passaggio, regala il pallone a Vermesan che piazza ma colpisce solo il palo per fortuna di Huli. Rischio grossissimo per il centrale classe 2008 17? Fase di gara più favorevole agli ospiti, bianconeri rannicchiati nella propria metacampo 16? MONTERO ERMETICO- Grande salvataggio di Montero che sbarra la strada per ben 2 volte in spaccata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Verona Primavera 1-0 LIVE: sbaglia Borasio, il palo grazia i bianconeri Approfondimenti su Juve Verona Primavera Juve Verona Primavera LIVE: le scelte di Padoin. Borasio titolare, Tiozzo e Finocchiaro alle spalle di Durmisi Questa mattina si gioca la partita tra Juve e Verona Primavera, valida per la 24ª giornata del campionato 202526. Verona Juve Primavera 0-1 LIVE: Biggi porta avanti i bianconeri, zampata vincente La sfida tra Verona e Juventus Primavera si è conclusa con una vittoria dei bianconeri grazie alla rete di Biggi, che ha deciso il risultato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Juve Verona Primavera Argomenti discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Hellas Verona; Roma attesa a Firenze, Juve-Brescia e Milan-Genoa: incroci chiave nel nuovo turno; Primavera 1 2025/26 | Domenica il Verona sfida in trasferta la Juventus; Dove vedere Juventus-Lazio e le gare delle Olimpiadi di oggi, domenica 8 febbraio. Pagina 1 | Juventus-Verona: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la PrimaveraLa Juve Primavera riparte dall’altalena di emozioni vissuta a Bologna, con l’auspicio che il messaggio lanciato da Padoin al termine della gara sia arrivato forte e chiaro alla squadra: Dobbiamo aver ... tuttosport.com Diretta/ Juventus Verona Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: gol di Durmisi! (8 febbraio 2026)Diretta Juventus Verona Primavera streaming video tv oggi domenica 8 febbraio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net 26 Gennaio 1958 Verona vs Juventus 2-3 (Ghiandi-Garzena aut.) Il gigante juventino John Charles e il piccolo-grande #francobassetti Leggenda gialloblu della prima storica promozione e della serie A del 1957/58. Sullo sfondo ci sembra di riconoscere l’indi facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.