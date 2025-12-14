Verona Juve Primavera 0-1 LIVE | Biggi porta avanti i bianconeri zampata vincente

La sfida tra Verona e Juventus Primavera si è conclusa con una vittoria dei bianconeri grazie alla rete di Biggi, che ha deciso il risultato. Ecco tutti i dettagli e gli aggiornamenti sulla partita valida per la 15ª giornata del campionato 2025/26.

Verona Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Verona in trasferta nella 15ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. Verona Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida di Verona 7? Fase di studio – Ha approcciato bene la Juve ma l’Hellas fin qui regge bene. Fase di studio 8? Tiro Bamballi – Tentativo che termina alto sopra la traversa 19? GOL DELLA JUVE – Passa meritatamente la Juve con la zampata vincente di Biggi ad anticipare difensore e portiere avversario Migliore in campo Juve Primavera: a fine primo tempo PAGELLE. Juventusnews24.com

Hellas - Juventus Primavera 0-0: inizia il primo tempo - Cross a mezz'altezza di Bamballi verso il centro dell'area: deviato in calcio d'angolo 9' - tuttojuve.com

Verona-Juve Primavera: orario, diretta e dove vederla in tv e streaming in tempo reale - La sfida tra Verona e Juventus Primavera, in programma domenica 14 dicembre a partire dalle ore 10:45, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma ... tuttosport.com